محافظ أسيوط يواصل متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس حى شرق



واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء متابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 في مدرستي طه حفني المليجي الإعدادية بنين، وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للإطمئنان على انتظام سير عملية الإمتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

ورافقه خلال الجولة عيون إبراهيم رئيس حي شرق ومجدي عزيز مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة

وحيث اطمأن محافظ أسيوط من الطلاب على مستوى الأسئلة بالامتحان وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات وتأكد من توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان موضحًا أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.

وتفقد المحافظ لجان امتحانات الطلاب بمدرسة طه حفني الإعدادية بنين فضلًا عن تفقده لجان امتحانات الطلاب بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بواقع 6مدارس (مدرسة 25 يناير، مدرسة السلام لغات، مدرسة دار العروبة، مدرسة بدر للغات، مدرسة دار الأقصى بعدد 596طالب وطالبة بواقع 30 لجنة امتحان.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس فضلًا عن توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب أو اللجان لضمان سير الإمتحانات في هدوء لافتًا إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والعمل على تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف والقرارات الوزارية والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات وضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان على أن يتم تطبيق العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك أو إحداث أي إخلال بالامتحانات مشيرًا إلى التصدي بكل حزم وحسم لأي محاولات للغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه ويحصد ثمرة جهوده.