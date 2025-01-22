انتظام بدء اداء امتحان الجبر في 590 لجنة لطلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية

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بدا  اليوم الاربعاء اداء طلاب  الشهادة الاعدادية امتحان  الجبر والاحصاء   داخل 590 لجنه في محافظة الدقهلية.

حيث تم تجهيز اللجان لاستقبال 126 الف 190 طالب وطالبة مقيدين بالشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية 

وكان اعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلي  جدول امتحانات شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي “ امتحانات الشهادة الاعدادية” 

-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9الي 11.30 ساعتين ونصف منها 20 دقيقه املاء
-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتين 
-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنيه من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين 
-الاربعاء الجبر والاحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعه
-الخميس اللغه الاجنبية من 9 إلى 11 ساعتين والتربية الدينيه من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.


وأكد العربي علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد علي العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية؟

التربية والتعليم والتعليم الدراسات الاجتماعية الشهادة الاعدادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادي عملية الامتحان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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