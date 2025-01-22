انطلاق امتحانات الهندسة والتربية الفنية للشهادة الاعدادية بمحافظة قنا

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بوابة الفجر

انطلقت منذ قليل، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة قنا، لمادتي الهندسة والتربية الفنية، وسط إجراءات أمنية مشددة على اللجان، والتي انطلقت السبت وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 من يناير الجاري. 

و من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية انطلقت يوم السبت 18 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 292 لجنة، تستقبل 59 ألفًا و657 طالبًا وطالبة.

وأضاف عنتر، أن المديرية استعدت مسبقًا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، وتوزيع المراقبين والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية، إضافة إلى غرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أي طارئ بشكل فوري وسريع.

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