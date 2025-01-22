"عيد الشرطة الـ73".. احتفالات وزارة الداخلية وتخليد ذكرى معركة الإسماعيلية

تحتفل وزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، بعيد الشرطة الـ73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مراسم حافلة تنظمها أكاديمية الشرطة.

وتهدف هذه الاحتفالات إلى تكريم تضحيات رجال الشرطة، وتعزيز الوعي الوطني تجاه بطولاتهم في مختلف مراحل تاريخ مصر.

الحضور والفعاليات

يشهد الاحتفال الذي يقام في أكاديمية الشرطة بحضور عدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة.

كما يشارك في الاحتفالية العديد من الشخصيات العامة، حيث يتم تكريمهم على جهودهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

سلسلة إعلامية للاحتفال بالعيد

من جانبها، أنتجت وزارة الداخلية سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالاتها بعيد الشرطة الـ73، وتسلط هذه الأعمال الضوء على مراحل النضال الوطني منذ العصور القديمة، وصولًا إلى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952.

وقد كانت هذه المعركة نقطة تحول هامة في تاريخ مصر، حيث شهدت ملاحم بطولية ضد الاحتلال البريطاني.

معركة الإسماعيلية: ملحمة بطولية

تتزامن احتفالات هذا العام مع الذكرى الـ73 لمجزرة معركة الإسماعيلية، التي وقعت في 25 يناير 1952، والتي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة.

شهدت هذه المعركة مقاومة شرسة من رجال الشرطة المصريين الذين رفضوا تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين رغم قلة عددهم وضعف أسلحتهم.

وقد أصبح يوم 25 يناير شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية، الذين تحالفوا مع الشعب في تلك الفترة، حيث تعاون الأهالي مع رجال الداخلية في مواجهة الاحتلال.

وقد تم الإعلان عن إجازة رسمية لهذا اليوم في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات في مصر، احتفالًا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.