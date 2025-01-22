استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 22 يناير 2025، وذلك بعد انخفاضه في تعاملات أمس، وفيما يلي عرض لآخر الأسعار المعلنة في أبرز البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.37 جنيه

بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.22 جنيه

سعر البيع: 50.32 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.35 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.35 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.35 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.35 جنيه

يعكس استمرار استقرار سعر الدولار توازنًا في العرض والطلب داخل السوق المصري، قد يكون الانخفاض الطفيف الذي شهده الدولار خلال الأيام السابقة مرتبطًا بتحسن التدفقات النقدية من العملة الأجنبية وزيادة الصادرات.