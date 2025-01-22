رابط التقديم وشروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن لعام 2025

مع ارتفاع معدلات البحث عن رابط التقديم وشروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل التقديم للدفعة الجديدة، وأماكن إجراء الاختبارات، إضافة إلى المزايا المقدمة للمتقدمين، وفيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته حول معاهد معاوني الأمن.

آخر موعد للتقديم

ينتهي التقديم الإلكتروني يوم الإثنين 17 فبراير 2025، ويُشدد على ضرورة الالتزام بالشروط المعلنة والتقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية فقط.

رابط التقديم الإلكتروني

يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية:

رابط التقديم - وزارة الداخلية

تحت قسم خدمات معاوني الأمن.

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

الجنسية:

أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية.

ألا يكون المتقدم مزدوج الجنسية.

السن:

من 16 إلى 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

المؤهل الدراسي:

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

السمعة والسجل الجنائي:

أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي مخل بالشرف.

الارتباط بالإرهاب:

ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين.

الفصل الوظيفي:

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد المعاهد إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

اللياقة الصحية والبدنية:

اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية والسمات، وأن يكون الطول الأدنى 168 سم للذكور و158 سم للإناث.

الحالة الاجتماعية:

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أماكن التقديم والاختبارات

للذكور:

معهد طرة: القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء.

القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء. معهد وادي النطرون: البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا.

البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا. معهد 6 أكتوبر: الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا.

الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا. معهد سوهاج: أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد.

للإناث:

معهد طرة: لجميع المحافظات.

المزايا المقدمة للطلاب