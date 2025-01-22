سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: استقرار ملحوظ في مستهل التعاملات

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، وذلك بعد تراجعه الملحوظ في اليوم السابق.

مع تزايد الطلب على العملة السعودية بسبب موسم العمرة، يواصل السوق اهتمامه بأسعار الصرف في مختلف البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.35 جنيه

13.35 جنيه سعر البيع: 13.41 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 13.35 جنيه

13.35 جنيه سعر البيع: 13.41 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 13.36 جنيه

13.36 جنيه سعر البيع: 13.46 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.38 جنيه

13.38 جنيه سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.36 جنيه

13.36 جنيه سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.34 جنيه

13.34 جنيه سعر البيع: 13.43 جنيه

تأثير سعر الريال السعودي على السوق المصري

يتأثر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، من بينها:

موسم العمرة: يزداد الطلب على الريال السعودي خلال مواسم العمرة والحج، مما يؤدي إلى تحركات في الأسعار. التدفقات النقدية: أي زيادة أو انخفاض في تحويلات المصريين العاملين بالسعودية تؤثر على توفر العملة. أسعار النفط: ارتباط الاقتصاد السعودي بأسعار النفط العالمية قد يؤثر بشكل غير مباشر على قيمة الريال مقابل الجنيه.

أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري اليوم

الدولار الأمريكي (في البنك الأهلي المصري):

سعر الشراء: 50.20 جنيه

50.20 جنيه سعر البيع: 50.30 جنيه

الدينار الكويتي (في البنك الأهلي المصري):

سعر الشراء: 162.25 جنيه

162.25 جنيه سعر البيع: 163.40 جنيه

الدرهم الإماراتي (في البنك الأهلي المصري):