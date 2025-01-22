أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: استقرار بعد ارتفاعات سابقة

الاقتصاد
الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الفراخ في الأسواق استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بعد الارتفاع الأخير الذي سجلته الفراخ البيضاء يوم الإثنين الماضي بقيمة 3 جنيهات.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والتجار المحليين.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

1. الفراخ البيضاء

  • سعر البورصة: 91 جنيهًا للكيلو.
  • السعر في المحال التجارية: 102 جنيهًا للكيلو.

2. الفراخ الساسو

  • سعر البورصة: 88 جنيهًا للكيلو.
  • السعر في المحال التجارية: 98 جنيهًا للكيلو.

3. الفراخ الأمهات

  • سعر البورصة: 79 جنيهًا للكيلو.
  • السعر في المحال التجارية: 85 جنيهًا للكيلو.

4. الفراخ البلدي

  • سعر البورصة: 125 جنيهًا للكيلو.
  • السعر في المحال التجارية: 135 جنيهًا للكيلو.

تحليل اقتصادي سريع

  • الارتفاعات السابقة في أسعار الفراخ البيضاء والساسو جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف والطاقة.
  • موسم الشتاء غالبًا ما يشهد زيادات طفيفة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة في المزارع.
  • استمرار الطلب المرتفع على الفراخ البلدي بسبب جودتها الغذائية مقارنة بالأنواع الأخرى.

عوامل تؤثر على أسعار الفراخ في السوق المحلي

  1. تكاليف الأعلاف: ارتفاع أسعار الذرة والصويا المستخدمة في إنتاج الأعلاف.
  2. الظروف المناخية: موسم الشتاء يرفع تكاليف تدفئة المزارع.
  3. الطلب الموسمي: زيادة الطلب خلال مواسم معينة مثل الأعياد والإجازات.
  4. تكاليف النقل والتوزيع: تؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.
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