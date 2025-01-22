أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: استقرار بعد ارتفاعات سابقة
شهدت أسعار الفراخ في الأسواق استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بعد الارتفاع الأخير الذي سجلته الفراخ البيضاء يوم الإثنين الماضي بقيمة 3 جنيهات.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والتجار المحليين.
أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن
1. الفراخ البيضاء
- سعر البورصة: 91 جنيهًا للكيلو.
- السعر في المحال التجارية: 102 جنيهًا للكيلو.
2. الفراخ الساسو
- سعر البورصة: 88 جنيهًا للكيلو.
- السعر في المحال التجارية: 98 جنيهًا للكيلو.
3. الفراخ الأمهات
- سعر البورصة: 79 جنيهًا للكيلو.
- السعر في المحال التجارية: 85 جنيهًا للكيلو.
4. الفراخ البلدي
- سعر البورصة: 125 جنيهًا للكيلو.
- السعر في المحال التجارية: 135 جنيهًا للكيلو.
تحليل اقتصادي سريع
- الارتفاعات السابقة في أسعار الفراخ البيضاء والساسو جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف والطاقة.
- موسم الشتاء غالبًا ما يشهد زيادات طفيفة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة في المزارع.
- استمرار الطلب المرتفع على الفراخ البلدي بسبب جودتها الغذائية مقارنة بالأنواع الأخرى.
عوامل تؤثر على أسعار الفراخ في السوق المحلي
- تكاليف الأعلاف: ارتفاع أسعار الذرة والصويا المستخدمة في إنتاج الأعلاف.
- الظروف المناخية: موسم الشتاء يرفع تكاليف تدفئة المزارع.
- الطلب الموسمي: زيادة الطلب خلال مواسم معينة مثل الأعياد والإجازات.
- تكاليف النقل والتوزيع: تؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.