أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: استقرار بعد ارتفاعات سابقة

شهدت أسعار الفراخ في الأسواق استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بعد الارتفاع الأخير الذي سجلته الفراخ البيضاء يوم الإثنين الماضي بقيمة 3 جنيهات.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والتجار المحليين.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

1. الفراخ البيضاء

سعر البورصة: 91 جنيهًا للكيلو.

91 جنيهًا للكيلو. السعر في المحال التجارية: 102 جنيهًا للكيلو.

2. الفراخ الساسو

سعر البورصة: 88 جنيهًا للكيلو.

88 جنيهًا للكيلو. السعر في المحال التجارية: 98 جنيهًا للكيلو.

3. الفراخ الأمهات

سعر البورصة: 79 جنيهًا للكيلو.

79 جنيهًا للكيلو. السعر في المحال التجارية: 85 جنيهًا للكيلو.

4. الفراخ البلدي

سعر البورصة: 125 جنيهًا للكيلو.

125 جنيهًا للكيلو. السعر في المحال التجارية: 135 جنيهًا للكيلو.

تحليل اقتصادي سريع

الارتفاعات السابقة في أسعار الفراخ البيضاء والساسو جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف والطاقة.

موسم الشتاء غالبًا ما يشهد زيادات طفيفة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة في المزارع.

استمرار الطلب المرتفع على الفراخ البلدي بسبب جودتها الغذائية مقارنة بالأنواع الأخرى.

عوامل تؤثر على أسعار الفراخ في السوق المحلي