أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: تفاصيل التباين في السوق المصري

الاقتصاد
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الحديد

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، وفقًا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. 

يحرص العديد من المواطنين على متابعة هذه التغيرات، نظرًا لأهميتها في قطاع البناء والتشييد.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سجلت أسعار الحديد انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، وجاءت الأسعار كما يلي:

حديد استثماري:

  • السعر: 37،421 جنيهًا للطن.
  • التغيير: انخفاض قدره 660 جنيهًا مقارنة أمس.

حديد عز:

  • السعر: 39،585 جنيهًا للطن.
  • التغيير: انخفاض بقيمة 242 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق.

حديد السويس:

  • السعر: 310،000 جنيه للطن.

حديد المراكبي:

  • السعر: 41،000 جنيه للطن.

حديد بشاي:

  • السعر: 41،000 جنيه للطن.

حديد العشري:

  • السعر: 37،500 جنيه للطن.

حديد الجيوشي:

  • السعر: 310،000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

شهدت أسعار الأسمنت تغيرات ملحوظة مع تسجيل ارتفاع في بعض الأنواع.

أسمنت الرمادي:

  • السعر: 2،965 جنيهًا للطن.
  • التغيير: ارتفاع قدره 93 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق.

أسمنت النصر:

  • السعر: 1،960 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية:

  • السعر: 2،000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري:

  • السعر: 1،950 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس:

  • السعر: 2،000 جنيه للطن.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد والأسمنت

  1. أسعار المواد الخام: مثل خام الحديد والبليت.
  2. تكلفة النقل والطاقة: تؤثر بشكل مباشر على تسعير المنتجات.
  3. العرض والطلب: خاصة مع دخول موسم البناء أو المشاريع القومية.
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