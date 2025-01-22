أروى جودة تحتفل بعقد قرانها في أجواء رومانسية على جسر قصر النيل

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

احتفلت الفنانة المصرية أروى جودة بعقد قرانها يوم الإثنين على رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتسيت، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، ليصبح اسمه "آدم". 

وجرت مراسم الاحتفال في موقع فريد ومميز على جسر قصر النيل، حيث اختارت أروى البساطة عنوانًا لإطلالتها، وظهرت بفستان أبيض أنيق مع طرحة زفاف كلاسيكية خطفت الأنظار.

من هو زوج أروى جودة؟

جون باتسيت، رجل أعمال يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، يعمل في مجال الأزياء بين فرنسا وإيطاليا. 

عُرف ببعده عن الأضواء ووسائل التواصل الاجتماعي، وسبق له الزواج وله ابن ظهر معه في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أبرز المعلومات عن جون باتسيت:

  • يعمل في مجال الأزياء، ويشغل أعماله بين فرنسا وإيطاليا.
  • تمت خطبتهما قبل وفاة والد أروى جودة في يونيو 2023.
  • أعلن إسلامه قبل عقد القران، وتغير اسمه إلى "آدم".
  • يهتم بالسفر والمغامرات وشارك أروى في رحلات سفاري مشتركة.

كيف بدأت قصة الحب بين أروى جودة وزوجها؟

كشفت أروى في تصريحاتها الإعلامية عن بداية علاقتها بزوجها أثناء مشاركتها في فعالية خاصة بنادي السيارات في باريس. 

خلال الحدث، تعرض خاتمها الماسي للكسر، وكان جون باتسيت، الذي كان يعمل حينها مع إحدى شركات المجوهرات، أول من ساعدها وطمأنها.

هذا الموقف كان الشرارة الأولى التي جمعت بينهما، وبدأت قصة الحب التي توّجت بالزواج.

مراسم الزفاف وردود الفعل

تميزت مراسم الزفاف بأجواء مفعمة بالرومانسية والبساطة على جسر قصر النيل، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

نالت إطلالة أروى إعجاب الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجميع إعجابهم بتميز الاحتفال واختيار الموقع الفريد.

أروى جودة تحتفل بعقد قرانها في أجواء رومانسية على جسر قصر النيل أروى جودة عقد قران أروى جودة زوج أروى جودة رجل أعمال فرنسي إيطالي جسر قصر النيل اخبار الفنانين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

رغم وفاتها.. ماري منيب تتصدر تريند "جوجل"

السيسي: مصر واحة الأمن والسلام وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي