أروى جودة تحتفل بعقد قرانها في أجواء رومانسية على جسر قصر النيل

احتفلت الفنانة المصرية أروى جودة بعقد قرانها يوم الإثنين على رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتسيت، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، ليصبح اسمه "آدم".

وجرت مراسم الاحتفال في موقع فريد ومميز على جسر قصر النيل، حيث اختارت أروى البساطة عنوانًا لإطلالتها، وظهرت بفستان أبيض أنيق مع طرحة زفاف كلاسيكية خطفت الأنظار.

من هو زوج أروى جودة؟

جون باتسيت، رجل أعمال يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، يعمل في مجال الأزياء بين فرنسا وإيطاليا.

عُرف ببعده عن الأضواء ووسائل التواصل الاجتماعي، وسبق له الزواج وله ابن ظهر معه في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أبرز المعلومات عن جون باتسيت:

يعمل في مجال الأزياء، ويشغل أعماله بين فرنسا وإيطاليا.

تمت خطبتهما قبل وفاة والد أروى جودة في يونيو 2023.

أعلن إسلامه قبل عقد القران، وتغير اسمه إلى "آدم".

يهتم بالسفر والمغامرات وشارك أروى في رحلات سفاري مشتركة.

كيف بدأت قصة الحب بين أروى جودة وزوجها؟

كشفت أروى في تصريحاتها الإعلامية عن بداية علاقتها بزوجها أثناء مشاركتها في فعالية خاصة بنادي السيارات في باريس.

خلال الحدث، تعرض خاتمها الماسي للكسر، وكان جون باتسيت، الذي كان يعمل حينها مع إحدى شركات المجوهرات، أول من ساعدها وطمأنها.

هذا الموقف كان الشرارة الأولى التي جمعت بينهما، وبدأت قصة الحب التي توّجت بالزواج.

مراسم الزفاف وردود الفعل

تميزت مراسم الزفاف بأجواء مفعمة بالرومانسية والبساطة على جسر قصر النيل، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

نالت إطلالة أروى إعجاب الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجميع إعجابهم بتميز الاحتفال واختيار الموقع الفريد.