تداول أسئلة امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة عبر التيليجرام

أخبار مصر
بوابة الفجر

تداولت صفحات الغش الالكتروني صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة والجيزة، يزعمون أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان في رابع أيام الإختبارات بالفصل الدراسي الأول.

وقالت مصادر بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، إنه جاري التحقق من صحة الصور المتداولة ومعرفة مصدرها في حال التأكد منها، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

وبدأ امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي، منذ قليل.

ويؤدي الطلاب في اللجنة الثانية اختبار مادة الحاسب الآلي في القاهرة والتربية الفنية بالجيزة،  وسط إجراءات أمنية مشددة.


وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:


- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة


- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

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