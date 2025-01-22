حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: أمطار وشبورة مائية كثيفة على الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث أشارت إلى تكاثر السحب الممطرة على مختلف أنحاء البلاد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح والليل، مع تحذيرات من انتشار الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية على الطرق السريعة والزراعية.

الشبورة المائية: تحذيرات السائقين

توقعت الهيئة ظهور الشبورة المائية الكثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية بين الساعة 8 صباحًا وحتى 10 صباحًا، وحثت السائقين على الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء القيادة:

القيادة بهدوء وبسرعات منخفضة.

تشغيل الكشافات الأمامية أثناء القيادة.

أثناء القيادة. زيادة المسافة الآمنة بين السيارات.

استخدام مساحات الزجاج باستمرار للتخلص من بخار الماء.

للتخلص من بخار الماء. تجنب القيادة في حال انعدام الرؤية الكاملة.

أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات

كشفت الهيئة عن تقدم السحب الممطرة صباحًا على مناطق بالقاهرة والفيوم، مع توقعات بامتدادها إلى محافظات الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، حيث تكون الأمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

أفادت الأرصاد بانخفاض درجات الحرارة خلال الصباح الباكر والليل، مع اعتدالها نسبيًا خلال فترة الظهيرة.

فيما يلي أبرز درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 20°، الصغرى 11°.

العظمى 20°، الصغرى 11°. الإسكندرية: العظمى 19°، الصغرى 16°.

العظمى 19°، الصغرى 16°. شرم الشيخ: العظمى 25°، الصغرى 16°.

العظمى 25°، الصغرى 16°. الفيوم: العظمى 22°، الصغرى 11°.

العظمى 22°، الصغرى 11°. الإسماعيلية: العظمى 21°، الصغرى 11°.

العظمى 21°، الصغرى 11°. بورسعيد: العظمى 20°، الصغرى 13°.

توصيات الأرصاد للمواطنين