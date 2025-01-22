الرئيس السيسي يحضر الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، حيث تشهد أكاديمية الشرطة احتفالًا كبيرًا بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة.

وتتضمن فعاليات الاحتفال تكريم أفراد الشرطة الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل حماية الوطن، ويأتي هذا الاحتفال في إطار تقدير الدولة لما قدمته وزارة الداخلية من جهود لحماية الأمن الداخلي والاستقرار.

ويشهد الحدث حضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، بما في ذلك أسر الشهداء والمصابين الذين شاركوا في خدمة الوطن.

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