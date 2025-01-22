الأرصاد تحذر من الشبورة المائية والأمطار اليوم في معظم أنحاء مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث أكدت تكاثر السحب الممطرة على معظم مناطق البلاد.

وحذرت الهيئة من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من اليوم، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوصت السائقين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصةً بين الساعة 8 صباحًا وحتى 10 صباحًا، حيث ستكون الرؤية منخفضة للغاية في بعض الأماكن.

حالة الطقس في مختلف المناطق

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي خلال منتصف النهار، لتعود للانخفاض تدريجيًا في المساء.

كما حذرت الهيئة من احتمال وصول درجات الحرارة إلى حد الصقيع في بعض المناطق أثناء منتصف الليل وحتى الفجر.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق مثل القاهرة والفيوم أمطارًا متفاوتة الشدة في الساعات الأولى من الصباح، مع إمكانية امتداد السحب الممطرة إلى الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة : 20° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلًا

: 20° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلًا الإسكندرية : 19° مئوية نهارًا، 16° مئوية ليلًا

: 19° مئوية نهارًا، 16° مئوية ليلًا شرم الشيخ : 25° مئوية نهارًا، 16° مئوية ليلًا

: 25° مئوية نهارًا، 16° مئوية ليلًا الفيوم : 22° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلًا

: 22° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلًا الإسماعيلية : 21° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلًا

: 21° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلًا بورسعيد: 20° مئوية نهارًا، 13° مئوية ليلًا

تحذيرات هامة للسائقين

القيادة بهدوء تام

عدم القيادة في حالة انعدام الرؤية

إضاءة الكشافات أثناء الشبورة

زيادة المسافات الآمنة بين السيارات

استخدام مساحات الزجاج باستمرار

باستمرار استخدام آلة التنبيه بشكل دوري

وأوضحت الهيئة أن السائقين يجب أن يتبعوا التعليمات لتجنب الحوادث، خاصة في المناطق التي تشهد الشبورة المائية الكثيفة.