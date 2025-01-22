مصرع شابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

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المتوفيين
المتوفيين

لقى شخصين مصرعهما، فى حادث تصادم سيارة نقل " تريلا" وسيارة نصف نقل وذلك بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند الإقليمي، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز يوسف الصديق، يفيد بورود إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند الإقليمي بدائرة المركز، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل " تريلا" وسيارة نصف نقل، أسفر عن وفاة شخصين.


وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين تصادم السيارتين نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وهم " رجب.أ.س " 45عاما، و" أحمد.ر.خ " 19 عاما، ومقيمين بقريه الفهمية بدائرة قسم شرطة طاميه، ةتم نقلهما إلى مشرحه مستشفي طاميه المركزي.

تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفيين لذويهم وذلك لدفنهم في مقابر أسرتهم بالفيوم.

 

 

 

 

 

 

 

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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

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