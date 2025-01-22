أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

العيار السعر بالجنيه عيار 24 4،337 جنيه عيار 22 3،976 جنيه عيار 21 3،795 جنيه عيار 18 3،253 جنيه عيار 14 2،530 جنيه عيار 12 2،169 جنيه عيار 9 1،627 جنيه

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

العيار السعر بالجنيه عيار 24 4،337 جنيه عيار 22 3،976 جنيه عيار 21 3،795 جنيه عيار 18 3،253 جنيه عيار 14 2،530 جنيه عيار 12 2،169 جنيه عيار 9 1،627 جنيه

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب