محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ982 موظفًا بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى حيث تضمنت الحركة ترقية 982 موظفًا اعتبارًا من 1 / 7/ 2024 من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/ 6/ 2024 مددًا لا تقل عن المدة البينية المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 598 لسنة 2024  إلى المستويات التى تعلوها. 
يأتي ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم "1" لسنة 2023 بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 598 لسنة 2024 بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة. 
شمل قرار محافظ الجيزة ترقية 863 موظفًا للمستويات الوظيفية الأعلى والحرفيين والخدمات المعاونة بالمجموعات النوعية ( تخصص ـ مكتبي ـ فني ) بالإضافة إلى ترقية 119 موظفًا من المثبتين علي الصناديق والحسابات الخاصة بالقرار 20814/ 2014 للدرجات الوظيفية الأعلى كما تم منح عدد 390 موظفًا للحافز الـ 5 %  . 
وأكد المهندس عادل النجار حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفانى في العمل.
وقامت إدارة الترقيات بالإدارة العامة للموارد البشرية بإعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين على مستوى الديوان العام والاحياء والمراكز والمدن ومراجعتها وإعداد قرارات الترقية اللازمة لذلك.

التفاني في العمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم التنفيذي الصناديق والحسابات الخاصة الخدمات المعاونة بديوان عام المحافظة الوحدات المحلية المركزي للتنظيم والأدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي

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