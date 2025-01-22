محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم ندوات وفعاليات لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي لدى المواطنين وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية في القضايا المجتمعية المختلفة والتي من بينها خطورة الزيادة السكانية غير المبررة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبمتابعة الدكتورة عبله الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان قد نظم لقاءًا جماهيريًا بدوار عمدة قرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط حول القضية السكانية وتباعيتها على المجتمع والموروثات الخاطئة وآثارها على الأسرة لتحسين الخصائص السكانية للمحافظة وبمشاركة 150 رجل وسيدة، وبحضور محمد عبده مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط، وعبير صلاح نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ومحسن جمال مدير عام الاداره العامه لاعلام وسط الصعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والشيخ هانى أحمد محمد موجه أول منطقه وعظ أسيوط بالأزهر الشريف وميرفت محمد مسؤل إعلام الصحة، ومدير هيئة محو الأمية، ومدير وحده السكان بالمركز، ومدير وحدة حماية الطفل بمركز ديروط، ورئيس الوحدة المحلية بالقرية وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وعدد من القيادات الطبيعية والشعبية بالمركز

مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات وتحسين الوضع السكانى بمركز ديروط.