محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم ندوات وفعاليات لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية

محافظات
جانب من الندوات
جانب من الندوات

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي لدى المواطنين وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية في القضايا المجتمعية المختلفة والتي من بينها خطورة الزيادة السكانية غير المبررة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبمتابعة الدكتورة عبله الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان قد نظم لقاءًا جماهيريًا بدوار عمدة قرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط حول القضية السكانية وتباعيتها على المجتمع والموروثات الخاطئة وآثارها على الأسرة لتحسين الخصائص السكانية للمحافظة وبمشاركة 150 رجل وسيدة، وبحضور محمد عبده مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط، وعبير صلاح نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ومحسن جمال مدير عام الاداره العامه لاعلام وسط الصعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والشيخ هانى أحمد محمد موجه أول منطقه وعظ أسيوط بالأزهر الشريف وميرفت محمد مسؤل إعلام الصحة، ومدير هيئة محو الأمية، ومدير وحده السكان بالمركز، ومدير وحدة حماية الطفل بمركز ديروط، ورئيس الوحدة المحلية بالقرية وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وعدد من القيادات الطبيعية والشعبية بالمركز 

مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات وتحسين الوضع السكانى بمركز ديروط.

اسيوط استراتيجية مصر استراتيجية مصر 2030 استراتيجي استراتيجية ادرة الرئاسية استر استرا أهمية إدارة العامة ادرة الإدارة الادارة العامة الان الإنجاز الاي الايجابية اعلام افة الـ ألا إله آسية اسيو التابعة التعاون الجمهورية الحكوم الخاص الخاطئة الجمه الجمهور الخدمات الخص الجمهوري الشريف السيسي الرئاسية الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يكرم فريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة لانجازه 100% من الشكاوى خلال عام 2024

تداول امتحان اللغة الانجليزية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

لهذا السبب..زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط للمركز التكنولوجي بقرية بني مر بمركز الفتح

محافظ أسيوط يواصل متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس حى شرق

"اليوم" طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانى اللغة الانجليزية والكمبيوتر فى رابع أيام الامتحانات بأسيوط

المنشاوي يصدر قرارًا بتكليف خالد فتحي مديرًا تنفيذيًا للمعلومات بجامعة أسيوط

مياه أسيوط تعلن عن كسر خط مياه قديم أمام مسجد ناصر بحى شرق

منع دخول الطلاب والملاحظين بالمحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية فى أسيوط

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

السيسي: مصر واحة الأمن والسلام وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي

رغم وفاتها.. ماري منيب تتصدر تريند "جوجل"