ترامب يكشف عن رسالة "ملهمة" من بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء عن رسالة "ملهمة" تلقاها من الرئيس السابق جو بايدن قبل مغادرته المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة داخل غرفة روزفلت، قال ترامب للصحفيين: "لقد قالت (إلى الرقم 47)، وكانت رسالة لطيفة للغاية".

وأضاف أن محتوى الرسالة كان: "استمتع بفترتك الرئاسية، قم بعمل جيد، من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب".

وأوضح ترامب أنه عرض الرسالة، المكتوب عليها الرقم "47" بخط اليد، على الصحافة أثناء توقيعه على الأوامر التنفيذية يوم الإثنين، ولكنه رفض فتح الرسالة علنًا.

وقال إنه يخطط لقراءتها على انفراد أولًا، ثم سيقرر ما إذا كان سيكشف محتوياتها للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريجان، كان أول من بدأ تقليد ترك الرسائل لخلفه في عام 1989، عندما ترك رسالة إلى جورج بوش الأب، الذي تولى المنصب بعده.

وعندما غادر ترامب البيت الأبيض في 2021، ترك أيضًا رسالة لـ بايدن، الذي اكتفى بالكشف أنها كانت "زاخرة للغاية"، دون الإفصاح عن تفاصيلها.