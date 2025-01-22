سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: استقرار في الأسعار بعد ارتفاع أمس

الاقتصاد
الذهب اليوم
الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 استقرارًا في بداية التداولات، بعد الارتفاع الذي شهده عيار 21 يوم أمس بزيادة قدرها 25 جنيهًا. 

كما استقر المعدن الأصفر عالميًا بعد ارتفاع سعر الأونصة بنحو 22 دولارًا في البورصة، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: استقر سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 4320 جنيهًا خلال بداية التداولات.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3780 جنيهًا، بينما بلغ سعره بالمصنعية 3880 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 3240 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل الجنيه الذهب عيار 21 30240 جنيهًا في بداية التداولات.

سعر الذهب عالميًا

حافظت أونصة الذهب على استقرارها اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث سجلت 2723 دولارًا في البورصة العالمية.

يُذكر أن أسعار الذهب عادة ما تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار في السوق المحلي.

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