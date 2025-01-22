وزارة التربية والتعليم: بدء التسجيل لمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استكمال تدريبات المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم - الدفعة الثالثة، وذلك في الفترة من 22 يناير حتى 26 يناير 2025، في إطار جهود الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين وانتقاء أفضل الكوادر التعليمية لإعداد جيل قادر على بناء مجتمع قوي.

تعليمات التسجيل

يمكن للمرشحين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: miltrainging.mod.gov.eg

يجب على المشاركين تسجيل بيانات أساسية تتضمن: الاسم، المحافظة، التخصص، سنة المؤهل، النسبة المئوية، البيانات الاجتماعية، وأيضًا التفاصيل المتعلقة بالوالدين.

سيتم إرسال رقم سري للمرشحين بعد إتمام التسجيل خلال 48 ساعة، ويمكنهم من خلاله إدخال البيانات الاجتماعية التي ستكون مفتوحة للتسجيل من 24 يناير حتى 28 يناير 2025.

الكشف الطبي:

يجب على جميع المرشحين إحضار نموذج التقديم المطبوع أثناء الكشف الطبي، ولن يُسمح بالدخول دون هذا النموذج.

يُشترط الصيام لمدة 8 ساعات قبل الكشف الطبي، مع السماح بشرب المياه فقط.

قبل الكشف الطبي، مع السماح بشرب المياه فقط. يجب حضور الكشف الطبي بالزي الرياضي، ومنع اصطحاب أي عقاقير طبية أثناء الاختبار.

ملاحظات مهمة:

عند التسجيل على الموقع، يجب إدخال تقدير البكالوريوس فقط، دون إضافة أي دراسات عليا إلا إذا كانت الشهادة متوفرة.

فقط، دون إضافة أي دراسات عليا إلا إذا كانت الشهادة متوفرة. سيتم تحديد مواعيد للكشف الطبي للمرشحين في فترات لاحقة.

التسجيل الآن هو فرصة مهمة للمرشحين للحصول على فرصة العمل في هذا البرنامج الكبير، الذي يمثل خطوة هامة نحو تطوير التعليم في مصر.