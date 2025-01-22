السيطرة على حريق في مصنع حلويات بكفر شكر

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حريق مصنع حلويات
حريق مصنع حلويات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بمصنع للحلويات في قرية كفر مروان بكفر شكر في محافظة القليوبية، دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع للحلويات بقرية كفر مروان بكفر شكر.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

بالمعاينة الأولية تبين أن المصنع دون ترخيص، وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

حريق مصنع حلويات

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الأجهزة الأمنية بالقليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية مصنع بدون ترخيص مصنع حلويات

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