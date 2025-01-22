الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025: كل ما تحتاج معرفته عن المواعيد وسعر التذاكر وحجز التذاكر

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معرض الكتاب
معرض الكتاب

تنطلق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا الخميس 23 يناير 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

يُعد هذا المعرض من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر والعالم العربي، حيث يتيح فرصة للجمهور لاكتشاف أحدث الكتب والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

  • يبدأ المعرض أبوابه للجمهور من الجمعة 24 يناير 2025.
  • من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحًا حتى 8 مساءً.
  • الخميس والجمعة: يتم تمديد المعرض حتى الساعة 9 مساءً.
  • تستمر فعاليات المعرض حتى 5 فبراير 2025.

سعر تذكرة دخول المعرض

سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 هو 5 جنيهات فقط، مما يجعله فرصة مميزة لزيارة أكبر حدث ثقافي في مصر.

كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

لحجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمعرض من خلال الرابط المخصص.
  2. اختر خيار "شراء التذكرة" وأدخل بياناتك الشخصية مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
  3. بعد إتمام الحجز، ستتلقى رسالة تأكيد على واتساب والبريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل التذكرة، بوابة الدخول، واليوم المحدد للزيارة.

لماذا يجب عليك زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025؟

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 فرصة لا تفوت لمحبي القراءة والكتاب لاكتشاف أحدث الإصدارات الثقافية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الفنية المتنوعة. 

كما يعد المعرض مكانًا مثاليًا لشراء الكتب والمشاركة في مناقشات ثقافية مثيرة.

 

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