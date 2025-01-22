محافظ أسيوط: إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بقريتي باقور والنخيلة بمركز أبوتيج

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز أبوتيج بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك عدد 2 شدة خشبية لحالتي تعدي على أرض زراعية بقريتي باقور والنخيلة التابعة للمركز ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة. 

حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول العلوي بطريق "أسيوط/سوهاج" قبلي شارع الجيم بنطاق قرية النخيلة، كما تم إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية بحوض الإسلام بمساحة واحد قيراط تقريبا عبارة عن صب خرسانة عادية لإقامة قواعد عليها وذلك بمشاركة وإشراف مخلص عياد رئيس قرية النخيلة، ومحمود عبد الجواد رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور والمهندس علي عيسى ومسؤول الإدارة الزراعية بالقريتين ومسؤول الحملة الميكانيكية

 

 مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية.

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