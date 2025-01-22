سعر الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم 22 يناير 2025
شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 تزايدًا في البحث من قبل المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، حيث يرغب العديد في معرفة أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي وكذلك العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.
فيما يلي آخر تحديثات أسعار العملات وفقًا للبنك المركزي المصري:
الدولار الأمريكي:
- للشراء: 50.22 جنيه
- للبيع: 50.35 جنيه
اليورو الأوروبي:
- للشراء: 51.98 جنيه
- للبيع: 52.12 جنيه
الجنيه الاسترليني:
- للشراء: 61.42 جنيه
- للبيع: 61.61 جنيه
الريال السعودي:
- للشراء: 13.38 جنيه
- للبيع: 13.42 جنيه
الدينار الكويتي:
- للشراء: 162.76 جنيه
- للبيع: 163.30 جنيه
الدرهم الإماراتي:
- للشراء: 13.67 جنيه
- للبيع: 13.70 جنيه
تعتبر هذه الأسعار بمثابة آخر تحديثات تم الإعلان عنها من البنك المركزي المصري، وهي تعد مرجعًا للمواطنين لمعرفة قيم العملات الأجنبية والعربية التي يحتاجون إليها.