تعليم المنوفية..ضبط طالب إعدادية قام بتصوير ورقة امتحان العلوم بالمنوفية

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امتحان العلوم
امتحان العلوم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشور يتضمن فيه تسريب امتحان مادة العلوم لشهاده الاعداديه داخل قرية مليج التابعه لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد الوقت الأصلي من دخول الطلاب الامتحان.


ومن جانبه صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم ضبط طالب بلجنه الشهيد الشنواني الإعداديى بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بعد قيامه بتصوير امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، وتم تحويله للتحقيق.

التربية والتعليم رواد مواقع التواصل الاجتماعي محافظة المنوفية مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

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