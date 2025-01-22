"تمهيدًا لتشغيلها" تفاصيل الزيارة المفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي الجديد

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

قام الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمشروع مستشفى منفلوط المركزي الجديد بتكلفة إنشاءات بلغت 400 مليون جنيه  للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات إستكمال الأعمال والتي يجري انشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة والدكتورة هالة عبد المعطي مسئول الحوكمة والمراجعة الداخلية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة

 

وبدأ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها والتشطيبات النهائية بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد وتابع أعمال التشطيبات بمختلف أقسام المستشفى، فضلًا عن أعمال تركيب شبكات الأكسجين والغازات واستمع من المهندس المسؤول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال، مشددًا على ضرورة الإسراع للانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية في أسرع وقت ممكن، ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان

وخلال حديثه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط أن مستشفى منفلوط النموذجي تم إنشاؤها على مساحة 12 ألفًا و726 متر وتضم أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما، لافتًا إلى أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير كما يضم المستشفى سكن للأطباء وذلك بتكلفة اجمالية للانشاءات والاعمال المدنية بلغت قيمتها التقديرية 400 مليون جنيه لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط.. مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. فضلًا عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا..

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