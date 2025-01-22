" القاصد " يعقد اجتماع لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية "أون لاين"

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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة. 
في بداية الإجتماع قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئةلفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال الشرطة بقرب الإحتفال بعيد الشرطة وذكري ثورة ٢٥ يناير،كماوجه التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وهنا 
اعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج،

وأشار القاصد إلي أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية،كما قامت ببحث التظلمات المقدمة للجنة   وقررت اللجنة رفع التظلمات التى تنطبق عليها الأحكام  و ثبت جديتها إلى اللجنة العليا للتظلمات بالمجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها.

كما تم خلال  اللجنة المصادقة على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم من قرارات تنفيذية بالجلسة السابقة.

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