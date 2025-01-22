ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة لقيامهم بإحداث إصابات وإضرام النيران بسيارة

حوادث
المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين وحريق بسيارة بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة. 
على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.. وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مالك السيارة)، طرف ثان: (7 أشخاص أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرأس) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين حال توقف سيارة الطرف الأول بنهر الطريق وتعطيل حركة سير الطرف الثانى تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإحضار زجاجة بها مادة معجلة للإشتعال "بنزين" من داخل إحدى السيارات الخاصة بهم وإلقائها داخل السيارة نتج عن ذلك إحتراق السيارة من الداخل وإصابة بعض الأشخاص. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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