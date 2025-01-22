الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

حوادث
المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (المنيا - الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 
مديرية أمن المنيا 
ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى) لقيامهم بسرقة محل لبيع الهواتف المحمولة وسرقة (عدد من هواتف المحمول - بعض الإكسسوارات) من داخل المحل بأسلوب "كسر القفل" وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليه. 
مديرية أمن الإسكندرية 

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذين من دوائر أقسام شرطة "أول، ثان، ثالث" المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامية.. إعترفوا بإرتكابهم عدد (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الاجهزة الامن أقسام شرطة 4 عاطلين 6 وقائع أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

مصدر يكشف حقيقة تسبب ضابطي شرطة بوفاة مواطن

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

الداخلية تكشف تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للسرقة بالطريق الصحرواى الشرقى

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

ضبط القائمين على إدارة 5 شركات دون ترخيص تخصصوا بالنصب على المواطنين

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

رغم وفاتها.. ماري منيب تتصدر تريند "جوجل"

السيسي: مصر واحة الأمن والسلام وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي