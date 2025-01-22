الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (المنيا - الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن المنيا

ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى) لقيامهم بسرقة محل لبيع الهواتف المحمولة وسرقة (عدد من هواتف المحمول - بعض الإكسسوارات) من داخل المحل بأسلوب "كسر القفل" وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليه.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذين من دوائر أقسام شرطة "أول، ثان، ثالث" المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامية.. إعترفوا بإرتكابهم عدد (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

