ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية

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المضبوطات
المضبوطات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها. 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع). 
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات أكدت معلومات وتحريات 3 مليون قطعة أرض شرطة إبشواى معلومات وتحريات قطاع الأمن العام مركز شرطة ابشواى مديرية أمن الفيوم

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