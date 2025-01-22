حملات أمنية لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضايا "اتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – أكثر من 5 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (5متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط قطعة سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (بندقية خرطوشوعدد من الطلقات)، تنفيذ عدد (615) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا "اتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 13 كجم لمخدر البانجو – 6 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين " لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

