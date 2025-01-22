حملات أمنية لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

حوادث
ارشفية
ارشفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسوان 
ضبط عدد (5) قضايا "اتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – أكثر من 5 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (5متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"). 
ضبط قطعة سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (بندقية خرطوشوعدد من الطلقات)، تنفيذ عدد (615) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن دمياط 
ضبط عدد (5) قضايا "اتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 13 كجم لمخدر البانجو – 6 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين " لـ 4 منهم معلومات جنائية"). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. 
 

الأمني اسلحة 5 كيلو 5 قضايا النتائج الايجابية توجيه حملات أمنية بندقية خرطوش

مواد متعلقة

مصدر يكشف حقيقة تسبب ضابطي شرطة بوفاة مواطن

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

الداخلية تكشف تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للسرقة بالطريق الصحرواى الشرقى

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

ضبط القائمين على إدارة 5 شركات دون ترخيص تخصصوا بالنصب على المواطنين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

رغم وفاتها.. ماري منيب تتصدر تريند "جوجل"

السيسي: مصر واحة الأمن والسلام وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي