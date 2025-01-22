يعاني من مرض نفسي..تفاصيل إنهاء شاب سوداني حياته قفزًا في الهرم

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باشرت النيابة العامة، التحقيق في تخلص شاب يحمل جنسية دولة السودان، من حياته قفزًا من الطابق الرابع لمعاناته من مرض نفسي، انفصام الشخصية، في الهرم

شاب سوداني يتخلص من حياته

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب يحمل جنسية دولة السودان بالإقدام على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمعاناته من مرض نفسي، انفصام الشخصية، مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الاجهزة الامن النيابة العامة انفصام الشخصية تخلص من حياته بمديرية أمن الجيزة

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