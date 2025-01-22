القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة سالزبورج وريال مدريد وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة سالزبورج وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة سالزبورج وريال مدريد يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على استاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة سالزبورج وريال مدريد عبر قناة 3 beIN Sports وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث المباراة.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز العشرين في جدول الترتيب العام في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات و3 هزائم بينما يحتل ريد بول سالزبورج المركز ال 32 برصيد 3 نقاط من فوز وحيد و5 هزائم.

 

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