محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمجلس مدينة شبين القناطر

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري الأسبوعي الخاص بمدن شبين القناطر والخانكة والخصوص، بحضور الأجهزة التنفيذية والمختصين.

وخلال اللقاء قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل، بتوفير فرص لـ ٣ مواطنين من مدينه شبين القناطر من بينهم مواطن من ذوي الهمم.

كما جرى توفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك في إطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات التصالح لأحد المواطنين، مما يوفر عليه الوقت والجهد، كما وفر المحافظ مبلغ مالي من الجمعيات الأهلية لدفع مصاريف لإحدى الطالبات جرى فصلها من إحدى المدارس الخاصه، كما وجه بتوفير سكن بإيجار شهري من قبل أحد رجال الأعمال والمجتمع المدني.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرًا أنه تم تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، مما يحسن من مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.

لقاء المواطنين

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