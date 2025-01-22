أسعار الدواجن اليوم في مصر: التحديثات الأخيرة لبورصة الدواجن 22 يناير 2025

الاقتصاد
الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعض التغييرات الملحوظة، حيث أعلنت بورصة الدواجن عن آخر التحديثات الخاصة بأسعار الدواجن البيضاء، الدواجن الحمراء (ساسو)، والدواجن البلدي.

تختلف الأسعار بين المزرعة والسوق للمستهلك، ولكن تظل الفراخ البيضاء هي الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم 90 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح السعر للمستهلك في الأسواق بين 96 و105 جنيهات للكيلو، حسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو الحمراء

أما بالنسبة لأسعار الفراخ الساسو الحمراء، فقد بلغ سعر الكيلو في بورصة الدواجن 87 جنيهًا، بينما يتراوح السعر في الأسواق المحلية بين 95 و100 جنيه. 

ويعزى الفارق في السعر إلى التكاليف المرتبطة بالربح والتوصيل.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بالنسبة لـ الفراخ البلدي، فقد وصل سعر الكيلو في السوق المحلية إلى نحو 118 جنيهًا، وهو يعتبر متوسط سعر بيع الكيلو للمستهلك اليوم.

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