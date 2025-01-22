صورت الامتحان وسربته..رئيس لجنة يحرر محضرًا ضد مُراقبة بمدرسة كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

حرر رئيس لجنة امتحانات بمدرسة كرداسة الرسمية للغات بالجيزة، محضرًا ضد مراقبة (معلمة) صورّت امتحان الجبر والإحصاء، أثناء انعقاد اللجنة بالمدرسة، وتسريبه بعد دقائق من بدء الامتحان.

رئيس لجنة يتهم مراقبة بتسريب الامتحان

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من رئيس لجنة امتحانات بإحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز، يفيد بقيام معلمة مراقبة لجنة بتصوير ورقة الأسئلة الخاصة بمادة الجبر بعد دقائق من بدء الامتحان واتهمها بتسريب الامتحان.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

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