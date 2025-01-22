حاميها حراميها.. التحقيق مع سائق بتهمة سرقة محتويات فيلا في التجمع الأول

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قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس حبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة محتويات فيلا ملك أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية إحدى الدول، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط السائق بعد ارتكابه واقعة سرقة محتويات الفيلا، حيث كان يعمل لدى صاحب الفيلا. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات التي استولى عليها.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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