"انتش واجري".. حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في الشرابية

قررت نيابة الشرابية حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، حيث تخصصا في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.