تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

محافظات
حملة ببني سويف
حملة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 39 محضرًا ضد منشآت غذائية بمدينة سمسطا وقرى الشنطور ودشطوط، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان استيفائها للإشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية.

 

جاء ذلك في تقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الذي أشار إلى قيام الطب الوقائي بتنفيذ حملات ميدانية شملت 28 منشأة غذائية في تلك المناطق، وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين.

 

وأشار تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أنه تم سحب 3 عينات من الأغذية المختلفة للفحص المعملي، وإعدام 55 كيلو جرامًا من الأغذية المنتهية الصلاحية، كما تم رصد 16 منشأة تعمل دون تراخيص قانونية، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وقد شارك في الإشراف على الحملة، بتوجيهات من وكيل وزارة الصحة ببني سويف، كل من: الدكتور أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومسعد إبراهيم يوسف، مراقب أول الأغذية، إلى جانب مفتشي الأغذية بالإدارة: نصير فيلبس، محمد نادي، ومحمد حمدي.

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

غلق أكاديمية تمريض تعمل دون ترخيص في بني سويف

من 20 يناير لـ5 فبراير.. إستخراج شهادات اعفاء التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفي التخصصي

بـ طاقة 68 سريرا.. محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيري لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

محافظ بني سويف يتابع امتحان طلاب الاعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية

تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابية ميدانية ببني سويف

مباحث بني سويف تكشف هوية المتهمين في حادث سرقة شقة بعد 10 ساعات من البلاغ

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

رغم وفاتها.. ماري منيب تتصدر تريند "جوجل"

السيسي: مصر واحة الأمن والسلام وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي