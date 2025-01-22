تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 39 محضرًا ضد منشآت غذائية بمدينة سمسطا وقرى الشنطور ودشطوط، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان استيفائها للإشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية.

جاء ذلك في تقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الذي أشار إلى قيام الطب الوقائي بتنفيذ حملات ميدانية شملت 28 منشأة غذائية في تلك المناطق، وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين.

وأشار تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أنه تم سحب 3 عينات من الأغذية المختلفة للفحص المعملي، وإعدام 55 كيلو جرامًا من الأغذية المنتهية الصلاحية، كما تم رصد 16 منشأة تعمل دون تراخيص قانونية، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد شارك في الإشراف على الحملة، بتوجيهات من وكيل وزارة الصحة ببني سويف، كل من: الدكتور أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومسعد إبراهيم يوسف، مراقب أول الأغذية، إلى جانب مفتشي الأغذية بالإدارة: نصير فيلبس، محمد نادي، ومحمد حمدي.