تشكيل عصابي نسائي تخصص بسرقة الحقائب في المطرية.. والنيابة تحقق

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متهمة
متهمة

 قررت نيابة المطرية حبس 3 سيدات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهن بسرقة الحقائب بأسلوب "النشل" بدائرة قسم شرطة المطرية.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، اثنتين منهن لديهن معلومات جنائية، حيث تخصصن في ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".
وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.

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