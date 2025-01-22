أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-1-2025 في محافظة البحيرة

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أرشيفية

 

تعتبر أسعار الحديد من أعلى كلمات البحث بمختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها، بنشر أسعار حديد التسليح اليوم بمحافظة البحيرة، والتي شهدت استقرارا.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم في مدون ومراكز محافظة البحيرة

 

أسعار الحديد جاءت كما يلي:

 

حديد استثماري 37500 جنيها


 

حديد عز 39550 جنيها

 

حديد المصريين 36000 جنيها

 

حديد الجارحي 36800 جنيها

 

حديد بشاي 36500 جنيها

 

حديد العشري 36500 جنيها

 

حديد الجيوشى 36500 جنيها

 

حديد السويس 36500 جنيها

 

حديد المراكبي 36600 جنيها

 

حديد العتال 36500 جنيها

 

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.

 

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

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