شك في سلوكها..حبس أب قتل ابنته في الجيزة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل ابنته بقصد تأديبها لشكه في سلوكها بمنطقة ساقية مكي في الجيزة.

حيث تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل ابنته بقصد تأديبها لشكه في سلوكها بمنطقة ساقية مكي في الجيزة



أب يقتل ابنته

تلقي قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام أب بقتل ابنته بقصد تأديبها لشكه في سلوكها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم