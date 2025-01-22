محافظ أسيوط: إحلال كلي بمدرسة حسن إسماعيل بقرية ديروط الشريف بتكلفة 16.5 مليون جنيه

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال كلي وصيانة بمدرسة الشهيد حسن إسماعيل للتعليم الأساسي بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط بتكلفة إجمالية 16.5 مليون جنيه حيث يتم إضافة 22 فصل دراسي ( 4 فصول رياض أطفال، و12 فصل ابتدائي، و6 فصول إعدادي) وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب

 

 مشددًا على مراعاة المعايير والمواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المحددة حفاظًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

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