أسماء بارزة مرشحة لخلافة هرتسي هليفي في منصب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد إعلان هرتسي هليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالته أمس الثلاثاء، بدأ تداول أسماء عدة مرشحين لتولي المنصب البارز، الذي يشهد تزايدًا في التوترات العسكرية على أكثر من جبهة.

المرشحون لخلافة هليفي في منصب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

احتل أمير برعام، نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، رأس القائمة كأبرز المرشحين لهذا المنصب.

كما كان من بين الأسماء المطروحة أوري غورين، قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى إيل زامير، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي كان يشغل سابقًا منصب نائب رئيس الأركان.

إيل زامير: أبرز المرشحين لرئاسة الأركان الإسرائيلي

يعد إيل زامير أحد أبرز الشخصيات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان يعتبر المرشح المفضل لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لشغل منصب رئيس الأركان منذ عام 2018، وفي عام 2023، تم تعيينه مديرًا عامًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أن خسر المنافسة على منصب رئيس الأركان لصالح هرتسي هليفي.

قبل ذلك، شغل زامير منصب نائب رئيس الأركان حتى عام 2021 وكان قائدًا للقيادة الجنوبية الإسرائيلية. كما تولى منصب المساعد العسكري لرئيس وزراء الاحتلال في فترات سابقة.

أمير برعام: خلفيته العسكرية تؤهله لرئاسة الأركان

أمير برعام، الذي شغل منصب نائب رئيس الأركان الأسبق، هو من بين الأسماء البارزة التي يتم تداولها لتولي المنصب.

قد تكون استقالته الأخيرة خطوة تمهيدية له للترشح لهذا المنصب في هذه الفترة الحرجة التي تشهد تصعيدًا في العمليات العسكرية.

أوري غورين: قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال

من بين المرشحين أيضًا، أوري غورين، قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قاد العديد من العمليات العسكرية الكبرى في الشمال الإسرائيلي، ويعد من الخيارات المطروحة لتولي منصب رئيس الأركان.

القيادات العسكرية الإسرائيلية: في قلب التوترات الإقليمية

يتزامن الحديث عن التغيير في القيادات العسكرية مع تصاعد التوترات على الحدود مع قطاع غزة ولبنان، ما يزيد من أهمية هذا المنصب في الفترة المقبلة.

يشير تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن هذا التغيير في القيادة العسكرية يأتي في وقت حساس.