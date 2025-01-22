محافظ بني سويف يتابع إجراءات المُنفذة لحلول مشكلات ومطالب المواطنين

محافظات
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذ التوجيهات التي أصدرها خلال لقاء المواطنين المفتوح الذي عُقد الأسبوع الماضي، حيث تم مناقشة العديد من المشكلات والمطالب التي تم طرحها من قبل المواطنين في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية.

 

وفي تقرير المتابعة الذي أعدته مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة بني سويف، تم توضيح الإجراءات المتخذة بشأن عدد من الحالات التي تم عرضها خلال اللقاء. 

 

فيما يتعلق بمطلب إحدى المواطنات المقيمة بحوض الدلالة بمدينة بني سويف، التي تعاني من مرض مزمن في الدم بسبب نقص الصفائح الدموية وتحتاج إلى أكياس دم شهريًا، تم توجيه الحالة إلى المجلس الطبي (القومسيون) لحل مشكلة الصفائح، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية من المستشفى الجامعي أو بنك الدم الإقليمي، كما تم إحضار الحالة للقومسيون لرفعها على الشبكة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، فضلًا عن صرف مساعدة مالية لها نظرًا لظروفها الصحية.

 

أما بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية المسيد الأبيض بمركز اهناسيا ببني سويف، الذي يعاني من ورم في إحدى الغدد ولا يستطيع تحمل تكلفة العلاج، فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لتقديم العلاج اللازم له بالمستشفى الجامعي، وتم إرسال التقرير للمجلس الطبي العام لرفع الحالة على الشبكة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

 

وفيما يخص شكوى أحد المواطنين من شارع محفوظ بمدينة بني سويف بشأن عدم رصف شارع مُتفرع من شارع عبد المنعم حافظ، رغم رصف شوارع مجاورة، فقد أفادت مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنه تم إدراج هذا الشارع في خطة الرصف للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى إدراج الجزء المتبقي من شارع سيد عبد اللطيف بالحي الغربي ضمن نفس الخطة.

 

تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

غلق أكاديمية تمريض تعمل دون ترخيص في بني سويف

من 20 يناير لـ5 فبراير.. إستخراج شهادات اعفاء التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفي التخصصي

بـ طاقة 68 سريرا.. محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيري لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

محافظ بني سويف يتابع امتحان طلاب الاعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية

تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابية ميدانية ببني سويف

مباحث بني سويف تكشف هوية المتهمين في حادث سرقة شقة بعد 10 ساعات من البلاغ

حبس شخصين في واقعة العثور على قطع أثرية وتوابيت فرعونية ببني سويف

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

غلق أكاديمية تمريض تعمل دون ترخيص في بني سويف

من 20 يناير لـ5 فبراير.. إستخراج شهادات اعفاء التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفي التخصصي

بـ طاقة 68 سريرا.. محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيري لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

محافظ بني سويف يتابع امتحان طلاب الاعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية

تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابية ميدانية ببني سويف

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

رغم وفاتها.. ماري منيب تتصدر تريند "جوجل"

السيسي: مصر واحة الأمن والسلام وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي