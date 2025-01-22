انخفاض درجات الحرارة في مصر اليوم 22 يناير 2025: تفاصيل التوقعات الجوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف محافظات مصر، خاصةً في المناطق الشمالية ومدن القناة والدلتا، حيث تقل قيم الحرارة العظمى والصغرى بين 2 و3 درجات مقارنة بالأيام السابقة.

الأجواء الشتوية تعود إلى السواحل الشمالية والدلتا

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض تدريجيًا، حيث بدأت الأجواء تعود إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت غانم أن الطقس الشتوي سيستمر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا ومدن القناة بعد فترة من الارتفاع في درجات الحرارة بسبب تأثير مرتفع علوي والذي أدى إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع نسبة الرطوبة.

حرارة مرتفعة في جنوب مصر

من ناحية أخرى، لفتت غانم إلى أن مدن ومحافظات وسط وجنوب الصعيد ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة في تلك المناطق بين 28 و29 درجة مئوية.

التوقعات لدرجات الحرارة في مختلف المدن المصرية

القاهرة : العظمى 20، الصغرى 11

: العظمى 20، الصغرى 11 العاصمة الإدارية : العظمى 20، الصغرى 10

: العظمى 20، الصغرى 10 مدينة 6 أكتوبر : العظمى 21، الصغرى 10

: العظمى 21، الصغرى 10 بنها : العظمى 20، الصغرى 11

: العظمى 20، الصغرى 11 دمنهور : العظمى 20، الصغرى 11

: العظمى 20، الصغرى 11 وادي النطرون : العظمى 21، الصغرى 10

: العظمى 21، الصغرى 10 كفر الشيخ : العظمى 19، الصغرى 10

: العظمى 19، الصغرى 10 الإسكندرية : العظمى 18، الصغرى 11

: العظمى 18، الصغرى 11 الغردقة : العظمى 24، الصغرى 13

: العظمى 24، الصغرى 13 أسوان : العظمى 28، الصغرى 13

: العظمى 28، الصغرى 13 الأقصر: العظمى 29، الصغرى 12

نصائح للمواطنين

من المتوقع أن يشهد اليوم أجواءً معتدلة على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار تأثير الطقس الشتوي في المناطق الساحلية، لذا يفضل ارتداء الملابس الثقيلة في المناطق الباردة، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما يجب على المواطنين في مناطق الصعيد الحذر من درجات الحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار.