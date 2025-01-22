قصيدة شعرية في حب مصر بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة

أخبار مصر
بوابة الفجر

استهل مقدم حفل الشرطة، الذي أقيم في مقر أكاديمية الشرطة بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، كلمته بقصيدة شعرية معبرة عن حب مصر، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد جسدت القصيدة مشاعر الوفاء والانتماء للوطن، وجاءت كلماتها على النحو التالي:

وطني سئلت عن حبك فأجبتهم.. أنا بحب مصر اتعبد
لو مال قلبي عن هواك نزعته.. وبحثت عن قلب فداك يذوب
آيات حبك في فؤادي أحكمت.. من قال إني عن هواك أتوب
وعد وإن طال الزمان واثقون به.. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
فالله فوق آيادينا يد، وخلف كل بطولة لنا قائد بطل.

تُعبر القصيدة عن عمق الانتماء للوطن المصري، مشيرة إلى الثقة الكبيرة في المستقبل ودور القيادة في تحقيق الأمن والإنجازات.

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