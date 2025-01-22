إحباط «محاولتي غش» في امتحان الدراسات الاجتماعية بـ«إعدادية الشرقية»

رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء محاولتين للغش داخل اللجان؛ بتصوير ورقة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهما للتحقيق.



وأوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور تلقي بلاغًا برصد محاولتين للغش أحدهما بلجنة الحلمية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والأخرى بلجنة أبو تلجي التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية عبر التليفون المحمول، تم ضبط الحالتين على الفور.



وأضاف رمضان أنه بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة؛ تبين عدم وجود أي إجابات عليها، مؤكدًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما أنه من المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال رؤساء اللجان والملاحظين المسؤولين عن تلك الواقعتين

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، لافتا إلى إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.