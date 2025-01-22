معلق مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا 

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يناير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني، مع نظيره فريق سالزبورج الألماني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج، مساء اليوم الاربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج، مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سالزبورج

وسيتم بث مباراة ريال مدريد وسالزبورج عبر قناة beIN Sports 3، على الهواء مباشرة باعتبارها الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

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من أجل الثلاث نقاط.. تشكيل ريال مدريد أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

معلق مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تعيين المعلق علي سعيد الكعبي، للتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

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